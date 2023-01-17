Підрив гранати в розташуванні російських військових під Бєлгородом: кількість загиблих зросла до 7

Кількість загиблих під час вибуху гранати в місці дислокації російських військовослужбовців під Бєлгородом зросла до 7 осіб.

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на екстрені служби

Дослівно екстрена служба: "Виявлено 4 загиблих із числа зниклих безвісти. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 7 осіб".

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Деталі: Повідомляється, що наразі тривають пошуки ще 4 осіб.

Передісторія:

15 січня стало відомо, що російський військовий 14 січня підірвав гранату і влаштував пожежу на території частини в Бєлгородській області РФ.

Тоді повідомлялося, що внаслідок вибуху боєприпасів 3 військовослужбовців загинули, 16 осіб постраждали та ще 8 зникли безвісти.