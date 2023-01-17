Подрыв гранаты в расположении российских военных под Белгородом: число погибших возросло до 7

Число погибших при взрыве гранаты в месте дислокации российских военнослужащих под Белгородом возросло до 7 человек.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на в экстренные службы

Дословно экстренная служба: "Обнаружены 4 погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до 7 человек".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на данный момент продолжаются поиски еще 4 человек.

Предыстория:

15 января стало известно, что российский военный 14 января взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области РФ.

Тогда сообщалось, что в результате взрыва боеприпасов 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали и еще 8 пропали без вести.