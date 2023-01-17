Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подрыв гранаты в расположении российских военных под Белгородом: число погибших возросло до 7

Ирина БалачукВторник, 17 января 2023, 11:07
Подрыв гранаты в расположении российских военных под Белгородом: число погибших возросло до 7
Фото иллюстативное с сайта pixabay.com

Число погибших при взрыве гранаты в месте дислокации российских военнослужащих под Белгородом возросло до 7 человек.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на в экстренные службы 

Дословно экстренная служба: "Обнаружены 4 погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до 7 человек".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на данный момент продолжаются поиски еще 4 человек.

Предыстория:

  • 15 января стало известно, что российский военный 14 января взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области РФ.
  • Тогда сообщалось, что в результате взрыва боеприпасов 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали и еще 8 пропали без вести.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойнавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: