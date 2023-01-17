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Подрыв гранаты в расположении российских военных под Белгородом: число погибших возросло до 7

Ирина БалачукВторник, 17 января 2023, 12:07
Фото иллюстативное с сайта pixabay.com

Число погибших при взрыве гранаты в месте дислокации российских военнослужащих под Белгородом возросло до 7 человек.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на в экстренные службы 

Дословно экстренная служба: "Обнаружены 4 погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до 7 человек".

Детали: Сообщается, что на данный момент продолжаются поиски еще 4 человек.

Предыстория:

  • 15 января стало известно, что российский военный 14 января взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области РФ.
  • Тогда сообщалось, что в результате взрыва боеприпасов 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали и еще 8 пропали без вести.

Темы: Росcиявойнавзрыв
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