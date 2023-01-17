Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто: оголосив опитування

Мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв запропонував перейменувати населений пункт, назву якого повинні визначити самі громадяни.

Джерело: Бакшеєв у Facebook

Пряма мова Бакшеєва: "Первомайський — більшовицька та російськомовна назва. Перейменування просто необхідне".

Деталі: Очільник міста підкреслив, що в Україні не було жодного "Первомайська" у дорадянський час. Назва з’явилася з приходом більшовиків на нашу землю в процесі русифікації.

Відповідно, перейменування важливе в рамках декомунізацію і дерусифікацію української землі. За словами Бакшеєва, закони, що дали поштовх декомунізації і дерусифікації, мають виконуватись.

Крім того, нагадав мер, на мапі України радянської доби є десятки "Первомайськів". Так, за радянських часів було 4 міста "Первомайськ" та "Первомайський", 19 населених пунктів із назвою "Первомайський", 9 "Первомайських районів", 10 населених пунктів, що мали назву "Первомайське". 24 червня 1952 року селище Лихачеве (Олексіївського р-ну) також було перейменоване на Первомайський.

Мер заспокоїв, що перейменування не нестиме фінансових витрат для громад. "Після перейменування міста мешканці територіальної громади не матимуть фінансових витрат, адже змінювати документи на майно чи землю, а також оновлювати реєстрацію не потрібно", - сказав він.

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"Безперечно, лише жителі Первомайського та місцева влада є господарями міста, тому й прийняття рішення щодо зміни його назви має бути виваженим і розумним. Однак з точки зору морально-етичних відносин у суспільстві залишати російську назву, яку дали більшовики, в результаті перемоги радянської влади над українським державотворчим процесом у російсько-українській борні, не є можливим", - заявив Бакшеєв.