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Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто: оголосив опитування

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 січня 2023, 11:49
Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто: оголосив опитування
Фото: Facebook

Мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв запропонував перейменувати населений пункт, назву якого повинні визначити самі громадяни.

Джерело: Бакшеєв у Facebook

Пряма мова Бакшеєва: "Первомайський — більшовицька та російськомовна назва. Перейменування просто необхідне".

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Деталі: Очільник міста підкреслив, що в Україні не було жодного "Первомайська" у дорадянський час. Назва з’явилася з приходом більшовиків на нашу землю в процесі русифікації.

Відповідно, перейменування важливе в рамках декомунізацію і дерусифікацію української землі. За словами Бакшеєва, закони, що дали поштовх декомунізації і дерусифікації, мають виконуватись.

Крім того, нагадав мер, на мапі України радянської доби  є десятки  "Первомайськів". Так, за радянських часів було 4 міста "Первомайськ" та "Первомайський", 19 населених пунктів із назвою "Первомайський", 9 "Первомайських районів", 10 населених пунктів, що мали назву "Первомайське". 24 червня 1952 року селище Лихачеве (Олексіївського р-ну) також було перейменоване на Первомайський.

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Мер заспокоїв, що перейменування не нестиме фінансових витрат для громад. "Після перейменування міста мешканці територіальної громади не матимуть фінансових витрат, адже змінювати документи на майно чи землю, а також оновлювати реєстрацію не потрібно", - сказав він.

"Безперечно, лише жителі Первомайського та місцева влада є господарями міста, тому й прийняття рішення щодо зміни його назви має бути виваженим і розумним. Однак з точки зору морально-етичних відносин у суспільстві залишати російську назву, яку дали більшовики, в результаті перемоги радянської влади над українським державотворчим процесом у російсько-українській борні, не є можливим", - заявив Бакшеєв.

Теми: Харківська областьдекомунізаціядерусифікація
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