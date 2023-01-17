Мэр Первомайского на Харьковщине предлагает переименовать город: объявил опрос

Мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев предложил переименовать населенный пункт, название которого должны определить сами граждане.

Источник: Бакшеев в Facebook

Прямая речь Бакшеева: "Первомайское - большевистское и русскоязычное название. Переименование просто необходимо".

Реклама:

Детали: Глава города подчеркнул, что в Украине не было ни одного "Первомайска" в досоветское время. Название появилось с приходом большевиков на нашу землю в процессе русификации.

Соответственно, переименование важно в рамках декоммунизации и дерусификации украинской земли. По словам Бакшеева, законы, давшие толчок декоммунизации и дерусификации, должны выполняться.

Кроме того, напомнил мэр, на карте Украины советской эпохи есть десятки "Первомайсков". Так, в советское время было 4 города "Первомайск" и "Первомайский", 19 населенных пунктов с названием "Первомайский", 9 "Первомайских районов", 10 населенных пунктов, носивших название "Первомайское". 24 июня 1952 года поселок Лихачево (Алексеевского р-на) также был переименован в Первомайский.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр успокоил, что переименование не будет нести финансовых затрат для громад. "После переименования города жители территориальной громады не будут иметь финансовых затрат, ведь менять документы на имущество или землю, а также обновлять регистрацию не нужно", - сказал он.

"Бесспорно, только жители Первомайского и местные власти являются хозяевами города, поэтому и принятие решения об изменении его названия должно быть взвешенным и разумным. Однако с точки зрения морально-этических отношений в обществе оставлять русское название, которое дали большевики, в результате победы советской власти над украинским государственным процессом в российско-украинской борьбе, не представляется возможным", - заявил Бакшеев.