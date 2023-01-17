Мэр Первомайского на Харьковщине предлагает переименовать город: объявил опрос

Мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев предложил переименовать населенный пункт, название которого должны определить сами граждане.

Источник: Бакшеев в Facebook

Прямая речь Бакшеева: "Первомайское - большевистское и русскоязычное название. Переименование просто необходимо".

Детали: Глава города подчеркнул, что в Украине не было ни одного "Первомайска" в досоветское время. Название появилось с приходом большевиков на нашу землю в процессе русификации.

Соответственно, переименование важно в рамках декоммунизации и дерусификации украинской земли. По словам Бакшеева, законы, давшие толчок декоммунизации и дерусификации, должны выполняться.

Кроме того, напомнил мэр, на карте Украины советской эпохи есть десятки "Первомайсков". Так, в советское время было 4 города "Первомайск" и "Первомайский", 19 населенных пунктов с названием "Первомайский", 9 "Первомайских районов", 10 населенных пунктов, носивших название "Первомайское". 24 июня 1952 года поселок Лихачево (Алексеевского р-на) также был переименован в Первомайский.

Мэр успокоил, что переименование не будет нести финансовых затрат для громад. "После переименования города жители территориальной громады не будут иметь финансовых затрат, ведь менять документы на имущество или землю, а также обновлять регистрацию не нужно", - сказал он.

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"Бесспорно, только жители Первомайского и местные власти являются хозяевами города, поэтому и принятие решения об изменении его названия должно быть взвешенным и разумным. Однако с точки зрения морально-этических отношений в обществе оставлять русское название, которое дали большевики, в результате победы советской власти над украинским государственным процессом в российско-украинской борьбе, не представляется возможным", - заявил Бакшеев.