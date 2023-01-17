Росіяни за добу вбили 9 українців, поранили 10

Внаслідок дій російських військових отримали поранення 10 людей та загинули 9, з яких 5 – жертви ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Деталі: Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 16 січня:

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Дніпропетровська область – 5 загиблих, 4 поранених (виявлено після ракетного удару по Дніпру 14 січня);

Донецька область – 2 загиблих, 1 поранений;

Миколаївська область – 1 загиблий;

Харківська область – 2 поранених;

Херсонська область –1 загиблий, 3 поранених.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що близько півночі ворог обстріляв Краматорськ – поцілив у промислове підприємство. Пошкоджена велика територія. На щастя, ніхто не постраждав.

На Волноваському напрямку 5 будинків пошкоджено у Вугледарі, також під обстріл потрапила Новоукраїнка – без жертв.

1 людина загинула у Сєверному Очеретинської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Мар'їнки та околиць Курахівської громади, а зранку обстріл Курахівки з РСЗВ.

ВІДЕО ДНЯ

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 приватні будинки та багатоповерхівка. В Калиновому Іллінівської громади пошкоджено будинок. Напружена ситуація у Соледарській громаді — під обстрілами Соледар, Парасковіївка, Роздолівка і Федорівка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Лимані, також під вогнем – Сіверськ.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон росіяни обстріляли 36 разів – під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 16 січня о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено 2 п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.

У смт Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.