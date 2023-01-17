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Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 44

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 11:09
МІСЦЕ УДАРУ В ДНІПРІ, ФОТО ОФІСУ ГЕНПРОКУРОРА

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня зросла до 44 людей.

Джерело: мер міста Борис Філатов у Facebook

Деталі: Мер повідомив, що перебуває на місці трагедії.

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Передісторія:

  • Російські військові 14 січня влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
  • У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
  • Станом на 10:00 вівторка була підтверджена загибель 41 людини, у тому числі 4 дітей. 

Теми: ДніпрожертвиФілатов
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