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Россияне за сутки убили 9 украинцев, ранили 10

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 12:50
Последствия обстрела Донетчины 16 января, фото из Telegram Кириленко

В результате действий российских военных получили ранения 10 человек и погибли 9, из которых 5 - жертвы ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 16 января:

  • Днепропетровская область - 5 погибших, 4 раненых (обнаружено после ракетного удара по Днепру 14 января);
  • Донецкая область - 2 погибших, 1 раненый;
  • Николаевская область - 1 погибший;
  • Харьковская область - 2 раненых;
  • Херсонская область - 1 погибший, 3 раненых.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что около полуночи враг обстрелял Краматорск - попал в промышленное предприятие. Повреждена большая территория. К счастью, никто не пострадал.

На Волновахском направлении 5 домов повреждены в Угледаре, также под обстрел попала Новоукраинка - без жертв.

1 человек погиб в Северном Очеретинской громады. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки, Марьинки и окрестностей Кураховской громады, а утром обстрел Кураховки из РСЗО.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Калиновом Ильиновской громады поврежден дом. Напряженная ситуация в Соледарской громаде - под обстрелами Соледар, Парасковиевка, Раздоловка и Федоровка.

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На Лисичанском направлении поврежден дом в Лимане, также под огнем - Северск.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что российские захватчики 102 раза атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. 

Херсон россияне обстреляли 36 раз - под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома. 

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 16 января в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек погиб. Поврежден объект социальной инфраструктуры и жилые дома.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет. 

В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждено 7 частных домов. 

В пгт Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

Темы: жертвывойна
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