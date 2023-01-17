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Вінгер київського "Динамо" перейшов до іспанської "Жирони"

Альона Мазуренко Вівторок, 17 січня 2023, 13:24
Вінгер київського Динамо перейшов до іспанської Жирони
фото: ФК "Динамо"

Півзахисник київського футбольного клубу "Динамо" гравець української збірної Віктор Циганков підписав контракт про перехід до іспанської "Жирони". 

Джерело: сайти ФК "Динамо" та ФК "Жирона"

Дослівно "Жирона": "Новим гравцем ФК "Жирона" став Віктор Циганков. Вінгер із київського "Динамо" приєднався до клубу до кінця цього сезону та ще чотирьох до 2027 року".

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Деталі: "Динамо" отримає за 25-річного Циганкова компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.

Чинний контракт Циганкова з "Динамо" завершувався влітку 2023 року і хоча клуб пропонував його продовжити, консультанти гравця попросили клуб здійснити перехід в це трансферне вікно.

За "Динамо" Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, у тому числі, 64 – в єврокубках. На його рахунку - 94 голи, з яких 77 - у чемпіонатах України, 4 - в національному Кубку та 13 - на міжнародній арені.

Нагадаємо: 

  • Донецький "Шахтар" продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонський "Челсі" за рекордну для України суму – 70 млн євро та ще 30 млн бонусів.

Теми: футболУкраїнаІспаніяспорт
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