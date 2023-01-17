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Вингер киевского "Динамо" перешел в испанскую "Жирону"

Алена МазуренкоВторник, 17 января 2023, 14:24
фото: ФК "Динамо"

Полузащитник киевского футбольного клуба "Динамо" игрок украинской сборной Виктор Цыганков подписал контракт о переходе в испанскую "Жирону". 

Источник: сайты ФК "Динамо" и ФК "Жирона"

Дословно "Жирона": "Новым игроком ФК "Жирона" стал Виктор Цыганков. Вингер из киевского "Динамо" присоединился к клубу до конца этого сезона и еще четырех до 2027 года".

Детали: "Динамо" получит за 25-летнего Цыганкова компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможного дальнейшего трансфера игрока.

Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" завершался летом 2023 года и хотя клуб предлагал его продлить, консультанты игрока попросили клуб осуществить переход в это трансферное окно.

За "Динамо" Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе, 64 - в еврокубках. На его счету - 94 гола, из которых 77 - в чемпионатах Украины, 4 - в национальном Кубке и 13 - на международной арене.

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Темы: футболУкраинаИспанияспорт
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