Пригожин "легалізував" назву "ПВК Вагнер" у Росії

У російському реєстрі юросіб зареєстрували акціонерне товариство "ПВК Вагнер Центр".

Джерело: російська служба BBC

Деталі: BBC повідомляє, що "ПВК Вагнер центр" внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 27 грудня у формі непублічного акціонерного товариства зі статутним капіталом 10 тисяч російських рублів.

АТ зареєстровано в будівлі однойменного бізнес-центру, побудованого Євгеном Пригожиним у Петербурзі. Раніше жодної юрособи з ПВК "Вагнер" у назві в РФ не існувало.

Власники акцій нової компанії не розкриваються.

Дослівно BBC: "Реєстр акціонерів веде ВТБ-реєстратор, їхні імена та кількість не розкриваються. Тепер назва ПВК "Вагнер", яка не має юридичної особи і не існує легально, фігурує в назві офіційно зареєстрованого "центру", який має право укладати угоди, наймати співробітників, отримувати державні замовлення і гранти, не розкриваючи своїх бенефіціарів".

Більше деталей: Офіційний профіль нового АТ – "консультування з питань комерційної діяльності та управління". Крім того, вказано широкий спектр діяльності – від книговидання, медіа та наукових розробок до оренди та лізингу транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

BBC повідомляє, що гендиректором "ПВК Вагнер Центр" призначено Олексія Тенсіна. Із 1 жовтня 2019-го до 16 листопада 2021 року він керував основним виробничим майданчиком АТ "Концерн "Калашников" в Іжевську, а до того обіймав у цьому холдингу посаду директора з якості.

У жовтні 2022 року Тенсін проводив семінар "з автомата Калашникова АК12". Він навчав "особливостям прицілу" і методикам "приведення до нормального бою" громадян у тому числі тих, хто отримав повістку.

У грудні на своїй сторінці в російській соцмережі Тенсін повідомив, що возив "замовлення" на фронт у Луганськ. BBC зазначає, що після реєстрації АТ "ПВК Вагнер Центр" доступ до своєї сторінки він закрив.