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Пригожин "легализовал" название "ЧВК Вагнер" в России

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 14:18
Пригожин легализовал название ЧВК Вагнер в России
ЕВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

В российском реестре юрлиц зарегистрировали акционерное общество "ЧВК Вагнер Центр".

Источник: российская служба BBC 

Детали: BBC сообщает, что "ЧВК Вагнер центр" внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря в форме непубличного акционерного общества с уставным капиталом 10 тысяч российских рублей. 

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АО  зарегистрировано в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге. Ранее ни одного юрлица с ЧВК "Вагнер" в названии в РФ не существовало.

Владельцы акций новой компании не раскрываются. 

Дословно BBC: "Реестр акционеров ведет ВТБ-регистратор, их имена и количество не раскрываются. Теперь название не имеющей юридического лица и не существующей легально ЧВК "Вагнер" фигурирует в названии официально зарегистрированного "центра", который вправе заключать сделки, нанимать сотрудников, получать государственные заказы и гранты, не раскрывая своих бенефициаров".

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Больше деталей: Официальный профиль нового АО – "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Кроме того, указан широкий спектр деятельности – от книгоиздания, медиа и научных разработок до аренды и лизинга транспорта.

BBC сообщает, что гендиректором "ЧВК Вагнер Центр" назначен Алексей Тенсин. С 1 октября 2019-го по 16 ноября 2021 года он управлял основной производственной площадкой базирующегося в Ижевске АО "Концерн "Калашников", а до того занимал в этом холдинге по производству оружия должность директора по качеству.

В октябре 2022 года Тенсин проводил семинар "по автомату Калашникова АК12". Он обучал "особенностям прицела" и методикам "приведения к нормальному бою" граждан, получивших повестку на мобилизацию или владельцев одного из трех документов: водительского удостоверения, удостоверения силовых ведомств или охотничьего билета.

В декабре на своей странице в российской соцсети Тенсин сообщил, что возил "заказы" на фронт в Луганск. BBC отмечает, что после регистрации АО "ЧВК Вагнер Центр" доступ к своей странице он закрыл.

Темы: ВагнерПригожинРосcиябизнес
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