Не тільки "Харківські угоди": суд заочно арештував Януковича у справі Майдану

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі щодо розгону Майдану в 2014 році.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Дозвіл на арешт експрезидента надано у кримінальному провадженні за обставинами організації вчинення ним з 18 - 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту".

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Деталі: Розслідуванням встановлено, що Янукович спільно з головою Служби безпеки, міністрами внутрішніх справ, оборони та іншими високопосадовцями правоохоронних органів без законних підстав організували застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

Такі дії Януковича та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам.

Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за спеціальною процедурою – in absentia. Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження.

Що було раніше: 23 травня 2022 року Печерський райсуд надав дозвіл на арешт Віктора Януковича у кримінальному провадженні про вчинення ним державної зради при підписанні "Харківських угод" на користь Росії.