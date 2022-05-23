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Суд дозволив арешт Януковича за підписання "Харківських угод"

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 травня 2022, 17:14
Віктор Янукович, Getty Images

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у кримінальному провадженні про вчинення ним державної зради при підписанні "Харківських угод" на користь Росії.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Дослівно: "За участі прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 23 травня 2022 року обрав колишньому президенту України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч.1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром України, в порушення вимог Конституції та Закону України "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України".

Деталі: Як зазначили в Офісі генпрокурора, в результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил РФ і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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Передісторія:

  • 21 квітня 2010 року тодішній президент України Віктор Янукович і Росії Дмитро Медведев підписали міждержавну угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.
  • Після Революції гідності і втечі Януковича до Росії 22 лютого 2014 року Верховна Рада усунула його з посади президента України, а 4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України.

Теми: ЯнуковичсудХарківські угоди
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