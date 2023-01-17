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Не только "Харьковские соглашения": суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана

Станислав ПогориловВторник, 17 января 2023, 17:04
Не только Харьковские соглашения: суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана
Виктор Янукович, фото: Getty Images

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о разгоне Майдана в 2014 году.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Разрешение на арест экс-президента предоставлено в уголовном производстве по обстоятельствам организации совершения им с 18 - 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собрания, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта".

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Детали: Расследованием установлено, что Янукович совместно с главой Службы безопасности, министрами внутренних дел, обороны и другими высокопоставленными чиновниками правоохранительных органов без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Такие действия Януковича и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева. В том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам.

Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

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Досудебное расследование в уголовном производстве завершено по специальной процедуре - in absentia. Сейчас стороны знакомятся с материалами производства.

Что предшествовало: 23 мая 2022 года Печерский райсуд дал разрешение на арест Януковича в уголовном производстве о совершении им государственной измены при подписании "Харьковских соглашений" в пользу России.

Темы: ЯнуковичМайдансуд
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