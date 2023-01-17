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Колишній депутат із партії Януковича став мером російського Бєлгорода  

Олександр ШумілінВівторок, 17 січня 2023, 18:08
Фото: "Белгородские новости"

Колишній депутат від "Партії регіонів" в Армянській міській раді Валентин Демидов став мером російського міста Бєлгород.

Джерело: російське видання Бел.ru  

Деталі: Демидова обрали мером 33 з 36 депутатів міської ради. Демидов почав працювати в Бєлгороді з лютого 2022 року.

У 2002 році Демидов пішов у політику і став депутатом міськради українського Армянська.

Потім він вступив у "Партію регіонів", а 2007-го став міським головою Армянська.  

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Теми: Росія
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