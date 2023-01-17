Колишній депутат із партії Януковича став мером російського Бєлгорода  

Колишній депутат від "Партії регіонів" в Армянській міській раді Валентин Демидов став мером російського міста Бєлгород.

Джерело: російське видання Бел.ru

Деталі: Демидова обрали мером 33 з 36 депутатів міської ради. Демидов почав працювати в Бєлгороді з лютого 2022 року.

У 2002 році Демидов пішов у політику і став депутатом міськради українського Армянська.

Потім він вступив у "Партію регіонів", а 2007-го став міським головою Армянська.