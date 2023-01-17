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Бывший депутат из партии Януковича стал мэром российского Белгорода 

Александр ШумилинВторник, 17 января 2023, 18:08
Фото: Белгородские новости

Бывший депутат от "Партии регионов" в Армянском городском совете Валентин Демидов стал мэром российского города Белгород.

Источник: российское издание Бел.ru  

Детали: Демидова избрали мэром 33 из 36 депутатов городского совета. Демидов начал работать в Белгороде с февраля 2022 года.

В 2002 году Демидов ушел в политику и стал депутатом горсовета украинского Армянска.

Затем он вступил в "Партию регионов", а в 2007-м стал городским головой Армянска.

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Темы: Росcия
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