Залужний вперше зустрівся з Міллі, виїхавши за кордон

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у Польщі.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ та Associated Press

Пряма мова Залужного: "Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.

Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу".

Деталі: Це була не лише перша зустріч Залужного з Міллі, а й перший виїзд головнокомандувача ЗСУ за кордон із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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У вівторок вищий американський військовий офіцер, генерал армії США Марк Міллі, відвідав місце поблизу українсько-польського кордону і вперше особисто поспілкувався зі своїм українським колегою. Місце зустрічі не розголошується.

Ця зустріч підкреслила зростаючі зв'язки між двома військовими і відбулася в критичний момент, коли війна Росії з Україною наближається до річної позначки, пише AP.

Міллі зустрівся з Залужним на кілька годин. Обидва військові лідери часто говорили про потреби України та стан війни протягом останнього року, але ніколи не зустрічалися.

Речник Міллі полковник Дейв Батлер сказав двом журналістам, які подорожували з головою об’єднаного комітету, що обидва генерали вважали важливим зустрітися особисто. Журналісти не супроводжували Міллі на зустрічі і, за умовами військових, погодилися не називати військову базу на південному сході Польщі, де вони перебували.

Пряма мова Батлера: "Ці хлопці (Міллі та Залужний – ред.) спілкуються на дуже регулярній основі вже близько року, і вони добре пізнали один одного. Вони детально говорили про захист, який Україна намагається вибудувати проти російської агресії. І це важливо – коли два військових професіонали дивляться один одному в очі і розмовляють на дуже, дуже важливі теми, це відчутна різниця".

Деталі: Батлер сказав, що була певна надія, що Залужний поїде до Брюсселя на зустріч НАТО та інших керівників оборонних відомств цього тижня, але коли в понеділок стало зрозуміло, що цього не станеться, вони швидко вирішили зустрітися в Польщі, поблизу кордону.

У той час як ряд американських цивільних лідерів відвідали Україну, адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що жоден військовослужбовець у формі не поїде в Україну, окрім тих, хто пов'язаний з посольством у Києві.

Батлер повідомив, що на зустріч приїхала лише невелика група – Міллі та шість його старших співробітників – на автомобілі.

Речник сказав, що ця зустріч дозволить Міллі передати занепокоєння Залужного та інформацію іншим військовим лідерам під час зустрічі глав держав і урядів НАТО.

За його словами, Міллі зможе "описати тактичні і оперативні умови на полі бою і те, що потрібно для цього військовим", і як він це бачить сам, і як це бачить Залужний.

Міллі також матиме змогу розповісти про нову підготовку українських військ, яку США проводять на полігоні Графенвер у Німеччині. Міллі, який вперше ознайомився з "комбінованими навчаннями" під час майже двогодинного візиту туди в понеділок, сказав, що це дозволить краще підготувати українські війська до наступу або протистояти будь-якому сплеску російських атак.

Зустріч Міллі та Залужного розпочинає серію зустрічей високого рівня військових та оборонних лідерів цього тижня.

Міллі та інші керівники оборонних відомств зустрінуться в Брюсселі в середу і четвер, а потім так звана контактна група з питань України збереться на авіабазі Рамштайн в Німеччині в четвер і п'ятницю. Ця група складається з близько 50 вищих посадових осіб оборонного відомства, включаючи Міністра оборони Ллойда Остіна, і вони працюють над координацією військової допомоги Україні.

AP також зазначає, що зустріч відбувається в той час, коли міжнародне співтовариство нарощує військову допомогу Україні, включаючи розширену підготовку українських військ з боку США та надання ракетної батареї "Патріот", танків, а також збільшення кількості систем протиповітряної оборони та інших систем озброєння з боку США та коаліції європейських та інших країн.

"Це також знаменує собою ключовий момент у війні. Українські війська ведуть запеклі бої на сході Донецької області, де російські війська, доповнені тисячами приватних підрядників "Вагнер Груп", намагаються переломити ситуацію після низки невдач на полі бою в останні місяці", – додає видання.

Цьому передувало: 16 січня американський генерал Марк Міллі відвідав полігон у Німеччині, де напередодні почали навчання українські військовослужбовці. Понад 600 українських військовослужбовців розпочали розширену програму підготовки в таборі лише за день до приїзду Міллі.