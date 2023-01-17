Залужный впервые встретился с Милли, выехав за границу

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в Польше.

Источник: Генеральный штаб ВСУ и Associated Press

Прямая речь Залужного: "Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине.

Очертил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу".

Детали: Это была не только первая встреча Залужного с Милли, но и первый выезд главнокомандующего ВСУ за границу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Во вторник высший американский военный офицер, генерал армии США Марк Милли, посетил место у украинско-польской границы и впервые лично пообщался со своим украинским коллегой. Место встречи не разглашается.

Эта встреча подчеркнула растущие связи между двумя военными и произошла в критический момент, когда война России с Украиной близится к годовой отметке, пишет AP.

Милли встретился с Залужным на несколько часов. Оба военных лидера часто говорили о потребностях Украины и состоянии войны в течение последнего года, но никогда не встречались.

Пресс-секретарь Милли полковник Дэйв Батлер сказал двум журналистам, путешествующим с главой объединенного комитета, что оба генерала считали важным встретиться лично. Журналисты не сопровождали Милли на встрече и, по условиям военных, согласились не называть военную базу на юго-востоке Польши, где они находились.

Прямая речь Батлера: "Эти ребята (Милли и Залужный – ред.) общаются на очень регулярной основе уже около года, и они хорошо узнали друг друга. Они подробно говорили о защите, которую Украина пытается выстроить против российской агрессии. И это важно – когда два военных профессионала смотрят друг другу в глаза и разговаривают на очень, очень важные темы, это ощутимая разница".

Детали: Батлер сказал, что была надежда, что Залужный поедет в Брюссель на встречу НАТО и других руководителей оборонных ведомств на этой неделе, но когда в понедельник стало ясно, что этого не произойдет, они быстро решили встретиться в Польше, вблизи границы.

В то время как ряд американских гражданских лидеров посетили Украину, администрация Байдена ясно дала понять, что ни один военнослужащий в форме не поедет в Украину, кроме тех, кто связан с посольством в Киеве.

Батлер сообщил, что на встречу приехала лишь небольшая группа – Милли и шесть его старших сотрудников – на автомобиле.

Пресс-секретарь сказал, что эта встреча позволит Милли передать обеспокоенность Залужного и информацию другим военным лидерам во время встречи глав государств и правительств НАТО.

По его словам, Милли сможет "описать тактические и оперативные условия на поле боя и то, что нужно для этого военным", и как он это видит сам и как это видит Залужный.

Милли также сможет рассказать о новой подготовке украинских войск, которую США проводят на полигоне Графенвер в Германии. Милли, впервые ознакомившийся с "комбинированными учениями" во время почти двухчасового визита туда в понедельник, сказал, что это позволит лучше подготовить украинские войска к наступлению или противостоять любому всплеску российских атак.

Встреча Милли и Залужного начинает серию встреч высокого уровня военных и оборонных лидеров на этой неделе.

Милли и другие руководители оборонных ведомств встретятся в Брюсселе в среду и четверг, а затем так называемая контактная группа по Украине соберется на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг и пятницу. Эта группа состоит из около 50 высших чиновников оборонных ведомств, включая министра обороны Ллойда Остина, и они работают над координацией военной помощи Украине.

AP также отмечает, что встреча проходит в то время, когда международное сообщество наращивает военную помощь Украине, включая расширенную подготовку украинских войск со стороны США и предоставление ракетной батареи "Патриот", танков, а также увеличение количества систем противовоздушной обороны и других систем вооружения со стороны США и коалиции европейских и других стран.

Это также знаменует собой ключевой момент в войне. Украинские войска ведут упорные бои на востоке Донецкой области, где российские войска, дополненные тысячами частных подрядчиков "Вагнер Групп", пытаются переломить ситуацию после ряда неудач на поле боя в последние месяцы", – добавляет издание.

Этому предшествовало: 16 января американский генерал Марк Милли посетил полигон в Германии, где накануне начали учения украинские военнослужащие. Более 600 украинских военнослужащих начали расширенную программу подготовки в лагере всего за день до приезда Милли.