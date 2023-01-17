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ЗСУ приземлили штурмовик Су-25, авіація 10 разів била по скупченню окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 січня 2023, 18:48
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, також було збито штурмовик Су-25.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку".

Деталі: Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території республіки білорусі.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Атинське Сумської області; Ветеринарне, Лук'янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області.

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На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області; Терни і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залплового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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