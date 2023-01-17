ВСУ приземлили штурмовик Су-25, авиация 10 раз била по скоплению оккупантов - Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, также был сбит штурмовик Су-25.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении".

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Детали: В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Осуществил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, продолжается ротация российских подразделений, проходящих подготовку на территории республики Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению от вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Доннечине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.