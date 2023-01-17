ВСУ приземлили штурмовик Су-25, авиация 10 раз била по скоплению оккупантов - Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, также был сбит штурмовик Су-25.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении".

Детали: В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Осуществил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, продолжается ротация российских подразделений, проходящих подготовку на территории республики Беларуси.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двуречная Харьковской области.

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На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению от вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Доннечине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.