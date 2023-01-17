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Нідерланди можуть надати Україні ЗРК Patriot – Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 18:38

Уряд Нідерландів незабаром може ухвалити рішення про відправлення в Україну системи протиповітряної оборони Patriot слідом за Сполученими Штатами й Німеччиною.

Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомила агенція Bloomberg, також відповідну заяву прем'єра Нідерландів Марка Рютте цитують нідерландські ЗМІ, передає "Європейська правда".

"Нідерланди постійно розглядають можливість військової підтримки України",– прокоментувала представниця міністерства оборони Нідерланлів Саша Лувофф, додавши, що Нідерланди надають пріоритет військовим поставкам в Україну.

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Нідерландські військові почали використовувати систему Patriot у 1987 році. Ці ракетні системи класу "земля-повітря" здатні уражати літаки, гелікоптери, балістичні й крилаті ракети на висоті до 20 кілометрів та відстані до 60 кілометрів.

В Європі ЗРК Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони PatriotПісля того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

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На цьому тижні близько сотні українських військових, які навчатимуться на операторів та обслугу систем протиповітряної оборони Patriot, вже прибули на базу в Оклахомі. На цьому етапі навчання пройдуть від 90 до 100 українських військових, які будуть операторами або будуть займатися обслуговуванням систем. Підготовка триватиме кілька місяців.

Теми: Нідерланди
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