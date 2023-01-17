Нидерланды могут предоставить Украине ЗРК Patriot - Bloomberg

Правительство Нидерландов вскоре может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot вслед за Соединенными Штатами и Германией.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Bloomberg, также соответствующее заявление премьера Нидерландов Марка Рютте цитируют нидерландские СМИ, передает "Европейская правда".

"Нидерланды постоянно рассматривают возможность военной поддержки Украины", - прокомментировала представительница министерства обороны Нидерландов Саша Лувофф, добавив, что Нидерланды предоставляют приоритет военным поставкам в Украину.

Реклама:

Нидерландские военные начали использовать систему Patriot в 1987 году. Эти ракетные системы класса "земля-воздух" способны поражать самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты на высоте до 20 километров и расстоянии до 60 километров.

В Европе ЗРК Patriot на вооружении имеют только Германия, Испания и Нидерланды.

Напомним, 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

На этой неделе около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме. На этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. Подготовка продлится несколько месяцев.