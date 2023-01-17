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Нидерланды могут предоставить Украине ЗРК Patriot - Bloomberg

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 18:38

Правительство Нидерландов вскоре может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot вслед за Соединенными Штатами и Германией.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Bloomberg, также соответствующее заявление премьера Нидерландов Марка Рютте цитируют нидерландские СМИ, передает "Европейская правда".

"Нидерланды постоянно рассматривают возможность военной поддержки Украины", - прокомментировала представительница министерства обороны Нидерландов Саша Лувофф, добавив, что Нидерланды предоставляют приоритет военным поставкам в Украину.

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Нидерландские военные начали использовать систему Patriot в 1987 году. Эти ракетные системы класса "земля-воздух" способны поражать самолеты, вертолеты, баллистические и крылатые ракеты на высоте до 20 километров и расстоянии до 60 километров.

В Европе ЗРК Patriot на вооружении имеют только Германия, Испания и Нидерланды.

Напомним, 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

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На этой неделе около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме. На этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. Подготовка продлится несколько месяцев.

Темы: Нидерланды
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