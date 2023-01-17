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Київ і Прага домовились про залучення чеського бізнесу для відбудови України

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 19:37

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко й міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела у вівторок домовились про створення робочої групи із залучення чеських компаній до відновлення України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Свириденко на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цитує пресслужба Мінекономіки України.

"Ми вдячні Чехії за військову, фінансову та гуманітарну допомогу в ці драматичні часи. Чехія є одним із ключових європейських партнерів України, який надає значну політичну та практичну допомогу Україні та входить до п'ятірки ключових постачальників зброї для нашої країни", – зазначила вона.

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Крім того, Свиридено й Сікела обговорили засідання міжурядової українсько-чеської комісії, що відбудеться в березні 2023 року, а також досягли домовленостей щодо продовження співпраці в енергетиці та інтеграції ринків електроенергії.

Як нагадують у міністерстві економіки України, з початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Чехії продовжує безоплатно надавати озброєння та боєприпаси, зокрема сухопутні військові системи, протитанкові та зенітні засоби, необхідні українській армії.

Чехія вже передала військової допомоги на суму близько трьох мільярдів чеських крон (близько 130 мільйонів доларів).

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року уряд Чехії схвалив програму гуманітарної, стабілізаційної, реконструкційної та економічної допомоги Україні, на яку, як передбачатиметься, будуть виділятись по пів мільярда крон щорічно у період з 2023 по 2025 роки.

А в січні 2023 року кабінет міністрів Чехії призначив на посаду урядового уповноваженого з питань відновлення України колишнього заступника міністра оборони Томаша Копечного.

Теми: ЧехіяУкраїнабудівництвовійна
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