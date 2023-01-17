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Киев и Прага договорились о привлечении чешского бизнеса для восстановления Украины

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 19:37

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела во вторник договорились о создании рабочей группы по привлечению чешских компаний к восстановлению Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе цитирует пресс-служба Минэкономики Украины.

"Мы благодарны Чехии за военную, финансовую и гуманитарную помощь в эти драматические времена. Чехия является одним из ключевых европейских партнеров Украины, который оказывает значительную политическую и практическую помощь Украине и входит в пятерку ключевых поставщиков оружия для нашей страны", - отметила она.

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Кроме того, Свиридено и Сикела обсудили заседание межправительственной украинско-чешской комиссии, которое состоится в марте 2023 года, а также достигли договоренностей о продолжении сотрудничества в энергетике и интеграции рынков электроэнергии.

Как напоминают в министерстве экономики Украины, с начала полномасштабного вторжения России правительство Чехии продолжает безвозмездно предоставлять вооружение и боеприпасы, в частности сухопутные военные системы, противотанковые и зенитные средства, необходимые украинской армии.

Чехия уже передала военной помощи на сумму около трех миллиардов чешских крон (около 130 миллионов долларов).

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Напомним, в октябре 2022 года правительство Чехии одобрило программу гуманитарной, стабилизационной, реконструкционной и экономической помощи Украине, на которую, как предполагается, будут выделяться по полмиллиарда крон ежегодно в период с 2023 по 2025 годы.

А в январе 2023 года кабинет министров Чехии назначил на должность правительственного уполномоченного по вопросам восстановления Украины бывшего заместителя министра обороны Томаша Копечного.

Темы: ЧехияУкраинастроительствовойна
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