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Російський штурмовик Су-25 знищено під Соледаром – Повітряні сили

Олена РощінаВівторок, 17 січня 2023, 20:22

Російський штурмовий літак Су-25, про збиття якого повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, захисники України поцілили поблизу Соледара в Донецькій області. 

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Дослівно: "17 січня 2023 року близько 15:20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25".

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Цьому передувало: Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби 17 січня захисниками України було збито ворожий штурмовик Су-25.

Теми: війнаавіаПовітряні сили ЗСУ
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