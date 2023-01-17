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Российский штурмовик Су-25 уничтожен под Соледаром – Воздушные силы

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 20:22

В российский штурмовой самолет Су-25, о сбитии которого сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, защитники Украины попали вблизи Соледара в Донецкой области. 

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Дословно: "17 января 2023 года около 15:20 на восточном направлении в районе города Соледар подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины уничтожен очередной российский штурмовик Су-25".

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Этому предшествовало: Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 17 января защитниками Украины был сбит вражеский штурмовик Су-25.

Темы: войнаавиаВоздушные силы ВСУ
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