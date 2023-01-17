Україна має вже три гарантованих батареї систем ППО "Patriot" – Зеленський

Україна має отримати від різних країн три батареї зенітно-ракетних систем "Patriot", які допоможуть захищати небо від російських ракет.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 17 січня

Пряма мова: "Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів.

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Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку!

Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО".

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Цьому передувало: Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте у вівторок 17 січня заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс "Patriot" слідом за Сполученими Штатами Америки й Німеччиною.

За день до цього президент України обговорив із прем’єром Нідерландів зміцнення української ППО.