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Україна має вже три гарантованих батареї систем ППО "Patriot" – Зеленський

Олена РощінаВівторок, 17 січня 2023, 22:55
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Україна має отримати від різних країн три батареї зенітно-ракетних систем "Patriot", які допоможуть захищати небо від російських ракет.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 17 січня

Пряма мова: "Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів.

Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку!

Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО".

Цьому передувало: Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте у вівторок 17 січня заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс "Patriot" слідом за Сполученими Штатами Америки й Німеччиною.

ВІДЕО ДНЯ

За день до цього президент України обговорив із прем’єром Нідерландів зміцнення української ППО.

Теми: PatriotППОзброяЗеленський
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