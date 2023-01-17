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Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 22:55
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Украина должна получить от разных стран три батареи зенитно-ракетных систем "Patriot", которые помогут защищать небо от российских ракет.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 17 января

Прямая речь: "Как раз сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров.

Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк!

То есть имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями для укрепления нашей ПВО".

Этому предшествовало: Нидерландский премьер-министр Марк Рютте во вторник 17 января заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс "Patriot" вслед за Соединенными Штатами Америки и Германией.

ВИДЕО ДНЯ

Днем ранее президент Украины обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО.

Темы: PatriotПВОоружиеЗеленский
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