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Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО "Patriot" – Зеленский

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 21:55
Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО Patriot – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Украина должна получить от разных стран три батареи зенитно-ракетных систем "Patriot", которые помогут защищать небо от российских ракет.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 17 января

Прямая речь: "Как раз сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров.

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Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк!

То есть имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями для укрепления нашей ПВО".

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Этому предшествовало: Нидерландский премьер-министр Марк Рютте во вторник 17 января заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс "Patriot" вслед за Соединенными Штатами Америки и Германией.

Днем ранее президент Украины обсудил с премьером Нидерландов укрепление украинской ПВО.

Темы: PatriotПВОоружиеЗеленский
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