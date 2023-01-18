Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський очікує, що прибічників трибуналу за російську агресію стане більше

Олена РощінаСереда, 18 січня 2023, 00:00
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше прибічників створення трибуналу щодо агресії Росії проти України та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українців

Деталі: Президент повідомив, що 17 січня обговорив оборонну співпрацю та дипломатичні кроки з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у світлі підготовки до нової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Також у вівторок почалася робота щорічного форуму у Давосі, на якому перша леді України представила "всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне".

Пряма мова: "Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть.

І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийтрибуналвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Байдена пом'якшили ставлення до повернення Україною Криму – NYT

Шольц висунув Байдену умову для постачання Україні танків – ЗМІ

Шмигаль закликав МАГАТЕ до санкцій проти "Росатома"

відеоЗеленський на форумі в Давосі закликав світ випередити нові атаки Росії

Попри значний дефіцит в енергосистемі Київ може у четвер повернутися до графіків

США виділяють $125 млн на ремонт енергосистеми України

Усі новини...
Зеленський
Україна має вже три гарантованих батареї систем ППО "Patriot" – Зеленський
Прем'єрка Італії "незабаром" відвідає Україну – Зеленський
Зеленська в Давосі представила формулу миру і передала листи Сі та іншим лідерам
Останні новини
00:32
У Чехії розслідують заклики від імені кандидата в президенти їхати "воювати в Україну"
00:18
Мінометний обстріл Сумщини: по громаді прилетіло 15 ворожих мін
23:42
У Байдена пом'якшили ставлення до повернення Україною Криму – NYT
23:17
Хакери Anonymous заявили про злам сайту уряду Сербії – там заперечують
23:11
Генсек ООН не вірить у мирні переговори між Україною та Росією в найближчому майбутньому
22:58
Росія нарощує наступальні дії, але її плани не залишаться невідомими – Зеленський
22:38
відеоУкраїнські полярники показали запуск радіозондів на станції "Академік Вернадський"
22:27
Шольц висунув Байдену умову для постачання Україні танків – ЗМІ
22:22
Зеленський: Монастирського і Єніна не легко замінити, але мусимо витримати цей жах
21:58
США не бачать ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну – Білий дім
Усі новини...