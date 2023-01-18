Зеленський очікує, що прибічників трибуналу за російську агресію стане більше

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше прибічників створення трибуналу щодо агресії Росії проти України та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українців

Деталі: Президент повідомив, що 17 січня обговорив оборонну співпрацю та дипломатичні кроки з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у світлі підготовки до нової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Також у вівторок почалася робота щорічного форуму у Давосі, на якому перша леді України представила "всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне".

Пряма мова: "Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть.

І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів".