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Зеленский ожидает, что сторонников трибунала за российскую агрессию станет больше

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 23:00
Зеленский ожидает, что сторонников трибунала за российскую агрессию станет больше
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше сторонников создания трибунала за агрессию России против Украины и спецмеханизма для компенсации убытков от войны за счет российских активов.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам

Детали: Президент сообщил, что 17 января обсудил оборонное сотрудничество и дипломатические шаги с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в свете подготовки к новой встрече в формате "Рамштайн".

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Также во вторник началась работа ежегодного форума в Давосе, на котором первая леди Украины представила "все элементы нашей формулы мира, включая принципиальный пункт о справедливости – а это предполагает полную ответственность российских террористов за все содеянное".

Прямая речь: "Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, с Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть.

И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста.

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Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала относительно российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов".

Темы: ЗеленскийтрибуналвойнаРосcия
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