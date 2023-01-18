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ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС І ДИТИНА

Ірина БалачукСереда, 18 січня 2023, 09:08
ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС І ДИТИНА

У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина.

Джерело: керівник Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Телеграм

Пряма мова Клименка: "Вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

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Всього наразі відомо про 17 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила". 

Деталі: 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше стало відомо, що підтверджено 14 загиблих у трагедії, у тому числі 1 дитина.

 
Місце трагедії. На фото видно уламки гвинта гелікоптера біля входу у житловий будинок 
Фото Української правди


"Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", – підусумував голова ОВА. 

 
Фото Української правди

Денису Монастирському було 42 роки. У нього залишилася дружина та двоє синів. 

 
Фото МВС

Монастирський закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права.

З 2019 року по 2021 рік був народним депутатом України, головою Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

16 липня 2021 року ВР призначила Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Євгенію Єніну було 42 роки. У нього залишилася дружина та двоє дітей. 

 
Фото МВС

Єнін закінчив Національну академія СБУ та Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (спеціальність юрист-міжнародник).

Єнін у 2002-2005 роках був проходив військову службу на посадах офіцерського складу в оперативних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Потім кілька років працював у різних дипломатичних службах.

З 2016 по 2019 рік Єнін був заступником генерального прокурора, з 2020 по 2021 рік був заступником міністра закордонних справ України, з вересня 2021 року – першим заступником міністра внутрішніх справ України.

Юрію Лубковичу було 33 роки. 

 
фото МВС

Він родом з Тернополя, закінчив Erasmus University Rotterdam за спеціальністю "Бізнес" та Тернопільський національний економічний університет.

17 листопада 2021 року призначений державним секретарем МВС. 

Передісторія: 

Теми: МВСавіакатастрофиКиївська область
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