ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС І ДИТИНА
У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина.
Джерело: керівник Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Телеграм
Пряма мова Клименка: "Вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар.
Всього наразі відомо про 17 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила".
Деталі: 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.
Оновлено: Пізніше стало відомо, що підтверджено 14 загиблих у трагедії, у тому числі 1 дитина.
"Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", – підусумував голова ОВА.
Денису Монастирському було 42 роки. У нього залишилася дружина та двоє синів.
Монастирський закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права.
З 2019 року по 2021 рік був народним депутатом України, головою Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.
16 липня 2021 року ВР призначила Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.
Євгенію Єніну було 42 роки. У нього залишилася дружина та двоє дітей.
Єнін закінчив Національну академія СБУ та Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (спеціальність юрист-міжнародник).
Єнін у 2002-2005 роках був проходив військову службу на посадах офіцерського складу в оперативних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.
Потім кілька років працював у різних дипломатичних службах.
З 2016 по 2019 рік Єнін був заступником генерального прокурора, з 2020 по 2021 рік був заступником міністра закордонних справ України, з вересня 2021 року – першим заступником міністра внутрішніх справ України.
Юрію Лубковичу було 33 роки.
Він родом з Тернополя, закінчив Erasmus University Rotterdam за спеціальністю "Бізнес" та Тернопільський національний економічний університет.
17 листопада 2021 року призначений державним секретарем МВС.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.