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ПАДЕНИЕ ВЕРТОЛЕТА В БРОВАРАХ: ПОГИБЛО РУКОВОДСТВО МВД И РЕБЕНОК

Ирина БалачукСреда, 18 января 2023, 10:08

В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. 

Источник: руководитель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Телеграм

Прямая речь Клименко: "Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.

Всего пока известно о 17 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета".

Детали: 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

Обновлено: Позже стало известно, что всего в трагедии 14 погибших, среди которых 1 ребенок.

ВИДЕО ДНЯ
 
Место трагедии. На фото видны обломки винта вертолета у входа в жилой дом
Фото Украинской правды

"Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – подытожил глава ОВА. 

 
Фото Украинской правды

Денису Монастырскому было 42 года. У него осталась жена и двое сыновей. 

 
фото МВД

Монастырский окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права.

С 2019 года по 2021 год был народным депутатом Украины, председателем Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

16 июля 2021 года ВР назначила Монастырского на должность министра внутренних дел.

Евгению Енину было 42 года. У него осталась жена и двое детей. 

 
фото МВД

Енин окончил Национальную академия СБУ и Украинский государственный университет финансов и международной торговли (специальность юрист-международник).

Енин в 2002-2005 годах проходил военную службу на должностях офицерского состава в оперативных подразделениях Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Затем несколько лет работал в различных дипломатических службах.

С 2016 по 2019 год Енин был заместителем генерального прокурора, с 2020 по 2021 год был заместителем министра иностранных дел Украины, с сентября 2021 года – первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Юрию Лубковичу было 33 года. 

 
фото МВД

Он родом из Тернополя, окончил Erasmus University Rotterdam по специальности "Бизнес" и Тернопольский национальный экономический университет.

17 ноября 2021 года назначен государственным секретарем МВД. 

Предыстория:

Темы: МВДавиакатастрофыКиевская область
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