Єгері ДШВ знищили російських диверсантів на Бахмутському напрямку

Єгері 71-ої окремої бригади Десантно-штурмових військ показали обстріл ворожої ДРГ на Бахмутському напрямку.

Джерело: відео 71 бригади, оприлюднене в Facebook

Деталі: Повідомляється, що росіяни намагалися серед білого дня підійти ближче до позицій українського війська поблизу Кліщіївки, південніше Бахмута, але були негайно виявлені єгерськими "пташками".

Дослівно: "Дрони навели на піхоту ворога і бригадну мінометну батарею, і придану самохідну установку "Краб". Разом відпрацювали на відмінно. Більше цією стежкою росіяни не ходять".