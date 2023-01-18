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Егери ДШВ уничтожили российских диверсантов на Бахмутском направлении

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 12:13
иллюстрация ДШВ

Егери 71-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск показали обстрел вражеской ДРГ на Бахмутском направлении.

Источник: видео 71 бригады, обнародованное в Facebook

Детали: Сообщается, что россияне пытались средь бела дня подойти ближе к позициям украинской армии вблизи Клещеевки, южнее Бахмута, но были немедленно обнаружены егерскими "птичками".

Дословно: "Дроны навели на пехоту врага и бригадную минометную батарею, и приданную самоходную установку "Краб". Вместе отработали на отлично. Больше по этой тропе россияне не ходят".

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Темы: Бахмутвойна
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