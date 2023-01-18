"Вони лізуть - ми їх анульовуємо": едельвейси про знищення "одноразових вагнерівців"

На Бахмутському напрямку українські воїни десятками знищують бійців російської ПВК "Вагнер", які не рахуються з втратами і не забирають загиблих.

Джерело: відео, оприлюднене 10-ою окремою гірсько-штурмовою бригадою, пресслужба Сухопутних військ

Дослівно 10 бригада: "Безглузді штурми українських позицій "вагнером" та повне небажання зберегти життя свого особового складу. Саме так можна описати ситуацію на нашому напрямку. Вони лізуть - ми їх анульовуємо.

Регулярні спроби прориву завершуються лише десятками загиблих ворогів".

Довідково: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада – військове з’єднання у складі Сухопутних військ ЗСУ.

Символом бригади є емблема гірськопіхотних частин (едельвейс та схрещені гуцульські топірці) на щитку з номером бригади римською цифрою "Х" у нижній частині.