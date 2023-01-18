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"Они лезут - мы их аннулируем": эдельвейсы об уничтожении "одноразовых вагнеровцев"

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 11:49
Они лезут - мы их аннулируем: эдельвейсы об уничтожении одноразовых вагнеровцев
иллюстративное фото 10 бригады

На Бахмутском направлении украинские воины десятками уничтожают бойцов российской ЧВК "Вагнер", которые не считаются с потерями и не забирают тела погибших.

Источник: видео, обнародованное 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой, пресс-служба Сухопутных войск

Дословно 10 бригада: "Бессмысленные штурмы украинских позиций "вагнером" и полное нежелание сохранить жизнь своего личного состава. Именно так можно описать ситуацию на нашем направлении. Они лезут - мы их аннулируем.

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Регулярные попытки прорыва завершаются лишь десятками погибших врагов".

Справка: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада - военное соединение в составе Сухопутных войск ВСУ.

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Символом бригады является эмблема горно-пехотных частей (эдельвейс и скрещенные гуцульские топорики) на щитке с номером бригады римской цифрой "Х" в нижней части.

Темы: Бахмутвойна
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