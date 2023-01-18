Путін розповів своїм робітникам, що вони виробляють ракет більше, ніж США

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що РФ за рік виробляє ракет протиповітряної оборони втричі більше ніж США.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Ми, наприклад, ракет ППО, які виробляє ваш Обухівський завод, випускаємо на рік більше ніж утричі більше, ніж США.

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А загалом наша оборонка виробляє за рік ракет ППО, різного призначення, приблизно стільки ж, скільки виробляють усі військово-промислові підприємства світу. Наше виробництво можна порівняти зі світовим виробництвом, тому нам є на що спертися".

Передісторія:

В листопаді українська розвідка повідомила про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

6 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, однак все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".