Путин рассказал своим рабочим, что они производят ракет больше, чем США

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ за год производит ракет противовоздушной обороны втрое больше чем США.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь Путина: " Мы, например, ракет ПВО, которые производит ваш Обуховский завод, выпускаем в год больше чем в три раза, чем США.

А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО, различного назначения, примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством, поэтому нам есть на что опереться".

Предыстория: