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Путин рассказал своим рабочим, что они производят ракет больше, чем США

Александр ШумилинСреда, 18 января 2023, 14:14
Путин рассказал своим рабочим, что они производят ракет больше, чем США
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ за год производит ракет противовоздушной обороны втрое больше чем США.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь Путина: " Мы, например, ракет ПВО, которые производит ваш Обуховский завод,  выпускаем в год больше чем в три раза, чем США.

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А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО, различного назначения, примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством, поэтому нам есть на что опереться".

Предыстория:

  • В ноябре украинская разведка сообщила о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.
  • 6 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов, однако все еще имеет достаточное количество ракет С-300 и крылатых "Искандеров".

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Темы: ПутинСШАРосcия
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