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Росія готує нову хвилю мобілізації, вона торкнеться Москви – розвідка

Ірина БалачукСереда, 18 січня 2023, 15:15
Російські мобілізовані. Фото ілюстративне gur.gov.ua

Головне управління розвідки заявляє, що в Росії готуються до нової хвилі мобілізації – зокрема, під прицілом військкоматів опиняться жителі Москви.

Джерело: сайт ГУР МОУ

Дослівно розвідка: "Передбачається, що нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення так званих "центральних регіонів". Зокрема, на підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення "агітаційних заходів" серед працівників. Заходи супроводжують моральним тиском та, подекуди, залякуванням людей".

Деталі: За даними розвідки, найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Також росіяни посилюють агітаційну роботу стосовно мігрантів з колишніх республік СРСР. Зокрема, чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади щодо отримання громадянства РФ, пропонують підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично.

Крім того, за даними ГУР, в Росії тиснуть на власників комерційних підприємств та приватних підприємців, змушуючи їх робити "добровільні" пожертви на користь збройних сил РФ.

Вказується, що подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів.  

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Також, зазначають у розвідці, москвичів змушують брати участь у "добровольчих патрулях". Для цього формуються групи з 3-5 людей, які патрулюють центральні вулиці, площі, місця поблизу станцій метро та великих торгових центрів.

Їх завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Повідомляється, що "підозрілими" у Москві наразі вважають будь-які групи понад 20 осіб.

Передісторію: 

  • Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що президент РФ Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в Росії другу хвилю мобілізації.

Теми: розвідкаРосіявійнамобілізація
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