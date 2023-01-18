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Россия готовит новую волну мобилизации, она коснется Москвы – разведка

Ирина БалачукСреда, 18 января 2023, 15:15
Российские мобилизованные. Фото иллюстративное gur.gov.ua

Главное управление разведки заявляет, что в России готовятся к новой волне мобилизации – в частности, под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы.

Источник: сайт ГУР МОУ

Дословно разведка: "Предполагается, что новая волна мобилизации в РФ будет характеризоваться повышенным вниманием к населению так называемых "центральных регионов". В частности, на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения "агитационных мероприятий" среди работников. Мероприятия сопровождают моральным давлением и, иногда, запугиванием людей".

Детали: По данным разведки, наибольший интерес военкоматов вызывают мужчины в возрасте 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

Также россияне усиливают агитационную работу в отношении мигрантов из бывших республик СССР. В частности, мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти по поводу получения гражданства РФ, предлагают подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически.

Кроме того, по данным ГУР, в России давят на владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей, заставляя их делать "добровольные" пожертвования в пользу вооруженных сил РФ.

Указывается, что иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей. 

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Также, отмечают в разведке, москвичей заставляют участвовать в "добровольческих патрулях". Для этого формируются группы из 3-5 человек, которые патрулируют центральные улицы, площади, места вблизи станций метро и крупных торговых центров.

Их задача – предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций. Сообщается, что "подозрительными" в Москве сейчас считают любые группы более 20 человек.

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Темы: разведкаРосcиявойнамобилизация
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