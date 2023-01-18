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Зеленський оцінив ситуацію на фронті: Все уповільнилось. Росія готує реванш, але в них не вийде

Олександр ШумілінСереда, 18 січня 2023, 18:58
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, описуючи ситуацію на фронті, повідомив, що бойові дії взимку уповільнилися, Росія готується до реваншу, проте їй це не вдасться.  

Джерело: виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі

Пряма мова: "Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди і, слава Богу, ворог також. Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно...

Що стосується інших частин нашої держави, півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію…

Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя".

Передісторія:

  • 17 січня перша леді Олена Зеленська виступила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де представила українську формулу миру.

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Теми: ЗеленськийРосія
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