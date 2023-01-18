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Зеленский оценил ситуацию на фронте: Все замедлилось. Россия готовит реванш, но у них не получится

Александр ШумилинСреда, 18 января 2023, 18:58

Президент Владимир Зеленский, описывая ситуацию на фронте, сообщил, что боевые действия зимой замедлились, Россия готовится к реваншу, однако ей это не удастся. 

Источник: выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Прямая речь: "Война действительно замедляется зимой. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже. Выглядит все это так: ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко...

Что касается других частей нашего государства, юга и севера, мы контролируем ситуацию...

Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни".

Предыстория:

  • 17 января первая леди Елена Зеленская выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где представила украинскую формулу мира.

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Темы: ЗеленскийРосcия
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