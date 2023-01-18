США не бачать ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну – Білий дім

Американська розвідка не має підтверджень щодо планів або готовності білоруських сил увійти на територію України та продовжує стежити за спільними навчаннями білорусів із росіянами на території РБ.

Джерело: представник Ради національної Безпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні".

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Деталі: На запитання журналістів щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил та стурбованості у цьому зв’язку Польщі, Кірбі відповів, що американська сторона поділяє ці занепокоєння.

"Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території", – констатував Кірбі.

Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, "як і раніше".

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При цьому, представник Білого дому також зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

Цьому передувало: Воєнна розвідка України повідомила, що не фіксувала створення ударних угруповань на території Білорусі, та назвала поширення інформації про можливий наступ спробою відтягнути ЗСУ від зони бойових дій.