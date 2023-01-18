Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США не бачать ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну – Білий дім

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 21:58

Американська розвідка не має підтверджень щодо планів або готовності білоруських сил увійти на територію України та продовжує стежити за спільними навчаннями білорусів із росіянами на території РБ.

Джерело: представник Ради національної Безпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні".

Деталі: На запитання журналістів щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил та стурбованості у цьому зв’язку Польщі, Кірбі відповів, що американська сторона поділяє ці занепокоєння.

"Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території", – констатував Кірбі.

Водночас, він зауважив, що Сполучені Штати уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, "як і раніше".

При цьому, представник Білого дому також зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Воєнна розвідка України повідомила, що не фіксувала створення ударних угруповань на території Білорусі, та назвала поширення інформації про можливий наступ спробою відтягнути ЗСУ від зони бойових дій.

Теми: СШАвійнаБілорусьРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку

Гендиректор "Yasno": Може здаватися, що світла немає і платити не треба, – це не так

Угорщина заблокувала виділення Україні 500 млн євро військової допомоги ЄС – ЗМІ

У Раду подали проєкт закону, що забороняє діяльність церков, якими дистанційно керують з Росії

Новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ 

"Талліннська декларація": 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу Україні

Усі новини...
США
У новому пакеті допомоги США Україні будуть бронемашини Stryker, артилерія та боєприпаси – ЗМІ
Байден висловив співчуття через трагедію в Броварах
США виділяють $125 млн на ремонт енергосистеми України
Останні новини
01:14
Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд
00:52
У Німеччині – рекордна чисельність населення за рахунок міграції
00:20
США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі та Кореї – Пентагон
23:59
Є всі передумови, щоб переговори про членство в ЄС стартували цього року – Зеленський
23:53
Зеленський вірить, що танки для України допоможуть посилити в РФ відчуття невдачі
23:21
Німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських – новий міністр оборони
23:13
Зараз "просто нема сенсу": у США знову пояснили, чому не відправляють в Україну свої Abrams
23:03
"Все життя попереду… мало бути". Історії вбитих російською ракетою дітей у багатоповерхівці Дніпра
22:59
Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку
22:48
Гендиректор "Yasno": Може здаватися, що світла немає і платити не треба, – це не так
Усі новини...