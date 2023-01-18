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США не видят признаков, что Беларусь готовится к вторжению в Украину – Белый дом

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 20:58

Американская разведка не подтверждает планы или готовность белорусских сил войти на территорию Украины и продолжает следить за совместными учениями белорусов с россиянами на территории РБ.

Источник: представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине".

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Детали: На вопросы журналистов по поводу тесного взаимодействия российских и белорусских сил и обеспокоенности в этой связи Польши Кирби ответил, что американская сторона разделяет эти беспокойства.

"Очевидно, что Беларусь предоставила ощутимую географическую поддержку России, в то время как РФ продолжает наносить удары по Украине с белорусской территории", – констатировал Кирби.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за проведением совместных учений белорусов с россиянами и мониторят ситуацию "как и ранее".

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При этом представитель Белого дома также отметил, что стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

Этому предшествовало: Военная разведка Украины заявила, что не зафиксировала создание ударных группировок на территории Беларуси, и назвала распространение информации о возможном наступлении попыткой оттянуть ВСУ от зоны боевых действий.

Темы: СШАвойнаБеларусьРосcия
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