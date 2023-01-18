Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН не вірить у мирні переговори між Україною та Росією в найближчому майбутньому

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 23:11
Антоніу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу визнав, що не вважає ймовірним проведення мирних переговорів між Україною та Росією найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кінець буде... всьому є кінець, але я не бачу кінця війни в найближчому майбутньому. Я не бачу на даний момент шансів на серйозні мирні переговори між двома сторонами", – цитує виступ Гутерреша пресслужба ООН.

Він наголосив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну порушило міжнародне право й Статут ООН, підкресливши складність припинення насильства, коли обидві сторони продовжують мати "два різних уявлення про те, що таке Російська імперія, що таке національності".

"Це ускладнює пошук рішення, але це рішення має ґрунтуватися на міжнародному праві й відповідати територіальній цілісності... Я не бачу умов для того, щоб це сталося в найближчому майбутньому", – визнав генсек ООН.

Водночас Гутерреш підкреслив, що в деяких питаннях Київ і Москва все ж співпрацюють. Серед них – обговорення обміну військовополонених та підтримка роботи Міжнародного агентства з атомної енергії.

Минулого місяця генеральний секретар ООН заявив, що песимістично ставиться до перспектив збройного конфлікту між Україною і Росією, але сподівається, що він завершиться у 2023 році.

ВІДЕО ДНЯ

На тому ж форумі в Давосі президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки у найближчі тижні може наступити ключовий момент у війні проти Росії. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повторив заклик збільшити постачання зброї до України в, за його словами, поворотний момент російської повномасштабної агресії.

Теми: переговориУкраїнаРосіяООН
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США виділяють Україні військової допомоги на $2,5 млрд

Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку

Гендиректор "Yasno": Може здаватися, що світла немає і платити не треба, – це не так

Угорщина заблокувала виділення Україні 500 млн євро військової допомоги ЄС – ЗМІ

У Раду подали проєкт закону, що забороняє діяльність церков, якими дистанційно керують з Росії

Новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ 

Усі новини...
переговори
МЗС – Лаврову: Москві доведеться виконувати формулу миру, яку запропонував Зеленський
Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови
У Кремлі заявили, що не намагаються домовитися з Європою щодо мирного договору з Києвом
Останні новини
02:49
Румунія поверне до Австрії посла, якого відкликала через блокування вступу в Шенгенську зону
02:08
Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини і скинули вибухівку на прикордоння
01:05
США виділяють Україні військової допомоги на $2,5 млрд
00:52
У Німеччині – рекордна чисельність населення за рахунок міграції
00:20
США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі та Кореї – Пентагон
23:59
Є всі передумови, щоб переговори про членство в ЄС стартували цього року – Зеленський
23:53
Зеленський вірить, що танки для України допоможуть посилити в РФ відчуття невдачі
23:21
Німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських – новий міністр оборони
23:13
Зараз "просто нема сенсу": у США знову пояснили, чому не відправляють в Україну свої Abrams
23:03
"Все життя попереду… мало бути". Історії вбитих російською ракетою дітей у багатоповерхівці Дніпра
Усі новини...