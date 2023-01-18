Генсек ООН не верит в мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду признал, что не считает вероятным проведение мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Конец будет... всему есть конец, но я не вижу конца войны в ближайшем будущем. Я не вижу на данный момент шансов на серьезные мирные переговоры между двумя сторонами", - цитирует выступление Гутерреша пресс-служба ООН.

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Он подчеркнул, что полномасштабное российское вторжение в Украину нарушило международное право и Устав ООН, подчеркнув сложность прекращения насилия, когда обе стороны продолжают иметь "два разных представления о том, что такое Российская империя, что такое национальности".

"Это затрудняет поиск решения, но это решение должно основываться на международном праве и соответствовать территориальной целостности... Я не вижу условий для того, чтобы это произошло в ближайшем будущем", - признал генсек ООН.

В то же время Гутерреш подчеркнул, что в некоторых вопросах Киев и Москва все же сотрудничают. Среди них - обсуждение обмена военнопленных и поддержка работы Международного агентства по атомной энергии.

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В прошлом месяце генеральный секретарь ООН заявил, что пессимистично относится к перспективам вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но надеется, что он завершится в 2023 году.

На том же форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, поскольку в ближайшие недели может наступить ключевой момент в войне против России. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину в, по его словам, поворотный момент российской полномасштабной агрессии.