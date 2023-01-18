Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН не верит в мирные переговоры между Украиной и Россией в ближайшем будущем

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 23:11
Антониу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду признал, что не считает вероятным проведение мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Конец будет... всему есть конец, но я не вижу конца войны в ближайшем будущем. Я не вижу на данный момент шансов на серьезные мирные переговоры между двумя сторонами", - цитирует выступление Гутерреша пресс-служба ООН.

Он подчеркнул, что полномасштабное российское вторжение в Украину нарушило международное право и Устав ООН, подчеркнув сложность прекращения насилия, когда обе стороны продолжают иметь "два разных представления о том, что такое Российская империя, что такое национальности".

"Это затрудняет поиск решения, но это решение должно основываться на международном праве и соответствовать территориальной целостности... Я не вижу условий для того, чтобы это произошло в ближайшем будущем", - признал генсек ООН.

В то же время Гутерреш подчеркнул, что в некоторых вопросах Киев и Москва все же сотрудничают. Среди них - обсуждение обмена военнопленных и поддержка работы Международного агентства по атомной энергии.

В прошлом месяце генеральный секретарь ООН заявил, что пессимистично относится к перспективам вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но надеется, что он завершится в 2023 году.

ВИДЕО ДНЯ

На том же форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, поскольку в ближайшие недели может наступить ключевой момент в войне против России. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил призыв увеличить поставки оружия в Украину в, по его словам, поворотный момент российской полномасштабной агрессии.

Темы: переговорыУкраинаРосcияООН
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США выделяют Украине военной помощи на $2,5 млрд

Зеленский собрал Ставку, ему доложил командующий "самого горячего" направления

Гендиректор "Yasno": Может казаться, что света нет и платить не надо, – это не так

Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро военной помощи ЕС – СМИ

В Раду подали проект закона, запрещающий деятельность церквей, которыми руководят из России

Новый глава МИД Израиля планирует посетить Украину – СМИ

Все новости...
переговоры
МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский
Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи
В Кремле заявили, что не пытаются договорится с Европой относительно мирного договора с Киевом
Последние новости
02:49
Румыния вернет в Австрию посла, которого отозвала из-за блокирования вступления в Шенгенскую зону
02:08
Россияне ударили из минометов по громаде Сумщины и сбросили взрывчатку на приграничье
01:05
США выделяют Украине военной помощи на $2,5 млрд
00:52
В Германии - рекордная численность населения за счет миграции
00:20
США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле и Корее – Пентагон
23:59
Есть все предпосылки, чтобы переговоры о членстве в ЕС стартовали в этом году – Зеленский
23:53
Зеленский верит, что танки для Украины помогут усилить у РФ ощущение неудачи
23:21
Немецкие танки могут поехать в Украину и без американских – новый министр обороны
23:13
Сейчас "просто нет смысла": в США снова объяснили, почему не отправляют в Украину свои Abrams
23:03
"Всю жизнь впереди... должно было быть". Истории убитых российской ракетой детей в многоэтажке Днепра
Все новости...