У Білому домі відповіли на умову Шольца щодо постачання Україні танків

У Білому домі вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне рішення про безпекову допомогу Україні.

Джерело: Речниця Білого дому Карін Жан-П‘єр під час брифінгу

Пряма мова: "Президент (Джо Байден, – ред.) вважає, що кожна країна має ухвалювати своє власне суверенне рішення щодо того, яку безпекову допомогу та які види техніки вони готові надати Україні".

Деталі: За словами Жан-П'єр, США вітають рішення Німеччини і Британії про надання військової техніки і озброєння.

Також вона додала, що очевидна "солідарність націй" у підтримці України. Проте "це рішення кожної країни".

При цьому речниця Білого дому нагадала, що США є "найбільшими постачальниками" безпекової і гуманітарної допомоги Україні.

Що передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.