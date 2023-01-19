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У Білому домі відповіли на умову Шольца щодо постачання Україні танків

Ольга Глущенко Четвер, 19 січня 2023, 00:58
У Білому домі відповіли на умову Шольца щодо постачання Україні танків
Карін-Жан П’єр , Getty Images

У Білому домі вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне рішення про безпекову допомогу Україні.

Джерело: Речниця Білого дому Карін Жан-П‘єр під час брифінгу

Пряма мова: "Президент (Джо Байден, – ред.) вважає, що кожна країна має ухвалювати своє власне суверенне рішення щодо того, яку безпекову допомогу та які види техніки вони готові надати Україні".

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Деталі: За словами Жан-П'єр, США вітають рішення Німеччини і Британії про надання військової техніки і озброєння.

Також вона додала, що очевидна "солідарність націй" у підтримці України. Проте "це рішення кожної країни".

При цьому речниця Білого дому нагадала, що США є "найбільшими постачальниками" безпекової і гуманітарної допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Теми: ШольцБайдензброяУкраїна
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