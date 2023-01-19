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В Белом доме ответили на условие Шольца о поставках Украине танков

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 января 2023, 00:58
В Белом доме ответили на условие Шольца о поставках Украине танков
Карин-Жан Пьер, Getty Images

В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи Украине в сфере безопасности.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга

Прямая речь: "Президент (Джо Байден, - ред.) считает, что каждая страна должна принимать свое собственное суверенное решение относительно того, какую помощь по безопасности и какие виды техники они готовы предоставить Украине".

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Детали: По словам Жан-Пьер, США приветствуют решение Германии и Великобритании о предоставлении военной техники и вооружения.

Также она добавила, что очевидна "солидарность наций" в поддержке Украины. Однако "это решение каждой страны".

При этом пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США являются "крупнейшими поставщиками" безопасности и гуманитарной помощи Украине.

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Что было раньше: Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Темы: ШольцБайденоружиеУкраина
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