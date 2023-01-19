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Вартість нового пакету допомоги США Україні сягне $2,5 млрд – CNN

"Українська правда"Четвер, 19 січня 2023, 03:17
фото: Getty Images

Сполучені Штати мають намір завершити формування масштабного пакету військової допомоги Україні на загальну суму близько 2,5 мільярдів доларів, який вперше включатиме бойові машини Stryker.

Джерело: CNN із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: За словами одного з джерел, пакет ще не остаточно сформований, але може бути наданий до кінця тижня і він є одним з найбільших, оголошених з початку війни в лютому минулого року.

Він включатиме більше броньованих бойових машин Bradley, що в поєднанні зі Stryker є значним збільшенням кількості бронетехніки, яку США зобов'язалися надати Україні для боротьби з Росією.

За словами джерела, до списку також увійшли протимінні машини, відомі як MRAP.

Очікується, що пакет не буде включати танки або ракети дальнього радіусу дії, про які неодноразово просила Україна.

Проте, імовірно, США надішлють Україні більше боєприпасів для артилерійських систем і ракетних комплексів HIMARS, які постійно надавалися в останніх пакетах допомоги.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що новий пакет американської військової допомоги Україні, який, як очікується, буде одним із найбільших, міститиме бойові броньовані машини Stryker, а також додаткову артилерію та боєприпаси.

Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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