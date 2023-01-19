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Вартість нового пакету допомоги США Україні сягне $2,5 млрд – CNN

"Українська правда"Четвер, 19 січня 2023, 02:17
Вартість нового пакету допомоги США Україні сягне $2,5 млрд – CNN
фото: Getty Images

Сполучені Штати мають намір завершити формування масштабного пакету військової допомоги Україні на загальну суму близько 2,5 мільярдів доларів, який вперше включатиме бойові машини Stryker.

Джерело: CNN із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: За словами одного з джерел, пакет ще не остаточно сформований, але може бути наданий до кінця тижня і він є одним з найбільших, оголошених з початку війни в лютому минулого року.

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Він включатиме більше броньованих бойових машин Bradley, що в поєднанні зі Stryker є значним збільшенням кількості бронетехніки, яку США зобов'язалися надати Україні для боротьби з Росією.

За словами джерела, до списку також увійшли протимінні машини, відомі як MRAP.

Очікується, що пакет не буде включати танки або ракети дальнього радіусу дії, про які неодноразово просила Україна.

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Проте, імовірно, США надішлють Україні більше боєприпасів для артилерійських систем і ракетних комплексів HIMARS, які постійно надавалися в останніх пакетах допомоги.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що новий пакет американської військової допомоги Україні, який, як очікується, буде одним із найбільших, міститиме бойові броньовані машини Stryker, а також додаткову артилерію та боєприпаси.

Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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