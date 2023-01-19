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Стоимость нового пакета помощи США Украине достигнет $2,5 млрд – CNN

"Украинская правда"Четверг, 19 января 2023, 03:17
фото: Getty Images

Соединенные Штаты намерены завершить формирование масштабного пакета военной помощи Украине на общую сумму около 2,5 миллиардов долларов, который впервые будет включать боевые машины Stryker.

Источник: CNN со ссылкой на информированные источники

Детали: По словам одного из источников, пакет еще не окончательно сформирован, но может быть предоставлен до конца недели и он является одним из крупнейших, объявленных с начала войны.

Он будет включать больше бронированных боевых машин Bradley, что в сочетании со Stryker является значительным увеличением количества бронетехники, которую США обязались предоставить Украине для борьбы с Россией.

По словам источника, в список также вошли противоминные машины, известные как MRAP.

Ожидается, что пакет не будет включать танки или ракеты дальнего радиуса действия, о которых неоднократно просила Украина.

Тем не менее, вероятно, США пришлют Украине больше боеприпасов для артиллерийских систем и ракетных комплексов HIMARS, которые постоянно предоставлялись в последних пакетах помощи.

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Что предшествовало: Раньше сообщалось, что новый пакет американской военной помощи Украине, который, как ожидается, будет одним из крупнейших, будет содержать боевые бронированные машины Stryker, а также дополнительную артиллерию и боеприпасы.

Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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